Россиянам назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Хранение в холодильнике может навредить некоторым продуктам и привести к изменению их структуры. В их числе — арбузы и дыни, богатые антиоксидантами и кароноидами, которые разрушаются под действием холода. Лучше всего держать их в прохладном месте, а уже разрезанные плоды можно убирать в холодильник, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Быстрее в холодильнике портятся огурцы и помидоры, так как от низких температур в них разрушаются клеточные мембраны. На этом фоне они теряют аромат, вкус, а их текстура становится рыхлой и мягкой. По мнению специалистов, лучшим местом хранения огурцов и помидоров будут кухонный шкаф или плетеная корзина, температура при этом должна быть обычной комнатной. Нужно, чтобы это было сухое и проветриваемое место, поэтому из шкафа лучше предварительно убрать полиэтилен и прочий упаковочный материал.

Также эксперты не рекомендуют хранить в холодильнике землянику, чернику и малину, так как там они быстро отдают сок и покрываются плесенью. Их оставляют на столе при комнатной температуре, но не более, чем на двое суток. Мыть ягоды лучше непосредственно перед употреблением.

Вредны низкие температуры кетчупу и прочим соусам, особенно острым. По словам специалистов, холод портит вкус, остроту, поэтому шеф-повара в ресторанах всегда хранят такие продукты в кладовых помещениях и шкафах. Кроме того, держать подальше от холодильников эксперты советуют консервацию и маринады – их достаточно убирать в кухонный ящик или на балкон.

До этого врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух сообщила, что продукты необходимо хранить в холодильнике по принципу пищевого соседства. Так, например, сливочное масло и сыры не выдерживают соседства с колбасой и копченостями – они быстро перенимают запахи мясных и рыбных деликатесов. Кроме того, полуфабрикаты не должны лежать рядом с готовой едой: в сыром мясе и рыбе могут быть бактерии, которые прекрасно себя чувствуют даже в холодильнике и погибают только при тепловой обработке.

Ранее в России зафиксировали снижение спроса на холодильники.