Красноярская школьница выиграла iPhone в автомате, но в коробке оказалась шоколадка

В Красноярске девочка выиграла iPhone в автомате, но в коробке оказался шоколад
В Красноярске школьница выиграла iPhone в автомате, но, открыв коробку, обнаружила внутри шоколадку. Об этом сообщает ТВК.

Инцидент произошел в одном из магазинов города, где был установлен игровой автомат. Школьница в течение почти года играла — стоимость одной попытки составляла 50 рублей, а главным призом был заявлен iPhone 16.

В какой-то момент девочке удалось выиграть заветную коробку, однако вместо телефона она нашла внутри шоколадку. Бабушка школьницы рассказала, что ребенок долго не мог успокоиться после произошедшего.

До этого российский школьник отдал мошенникам деньги родителей, пытаясь получить приз за конкурс. Злоумышленник убедил мальчика, что для получения приза ему необходимо сфотографировать банковскую карту родителей со всеми указанными на ней данными.

Ранее в Томске две подруги украли лотерейные билеты на миллион рублей, но не выиграли.

