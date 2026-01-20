Красноярская школьница выиграла iPhone в автомате, но в коробке оказалась шоколадка

В Красноярске девочка выиграла iPhone в автомате, но в коробке оказался шоколад

В Красноярске школьница выиграла iPhone в автомате, но, открыв коробку, обнаружила внутри шоколадку. Об этом сообщает ТВК.

Инцидент произошел в одном из магазинов города, где был установлен игровой автомат. Школьница в течение почти года играла — стоимость одной попытки составляла 50 рублей, а главным призом был заявлен iPhone 16.

В какой-то момент девочке удалось выиграть заветную коробку, однако вместо телефона она нашла внутри шоколадку. Бабушка школьницы рассказала, что ребенок долго не мог успокоиться после произошедшего.

