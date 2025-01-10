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Российский школьник отдал мошенникам деньги родителей, пытаясь получить приз за конкурс

В Дзержинске школьник отдал мошенникам деньги родителей, пытаясь получить приз
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Depositphotos

В Дзержинске 12-летний мальчик поверил, что выиграл в конкурсе, и отдал мошенникам деньги родителей, пытаясь получить приз. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, школьнику написал неизвестный, который сообщил, что тот якобы стал победителем конкурса. Злоумышленник убедил мальчика, что для получения приза ему необходимо сфотографировать банковскую карту родителей со всеми указанными на ней данными. Ребенок поверил аферисту и последовал его инструкциям.

После этого со счета матери школьника списалось 20 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Карелии 23-летняя девушка получила «кружочек» от коллеги в мессенджере и отдала деньги мошенникам. Злоумышленники отправили ей видеосообщение с просьбой одолжить средства до вечера.

Ранее мошенники украли у москвички более 7 млн рублей, представившись священником и силовиком.

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