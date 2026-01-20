Больше половины россиян боятся остаться без работы

Больше 60% россиян боятся попасть под сокращение и лишиться работы. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 45% респондентов опасаются, что потеряют работу и не смогут найти новую. По мнению россиян, они являются недостаточно квалифицированными работниками. Они также считают, что у них недостаточно энергии и нет гибкости, чтобы искать новое место работы с хорошей заработной платой.

Другие 22% опрошенных признались, что боятся потерять свою нынешнюю работу, поскольку она им очень нравится. У этих россиян хороший коллектив и отличный доход. При этом они уверены, что после увольнения смогли бы найти другое место, но оно может оказаться хуже предыдущего.

При этом еще 22% респондентов не боятся потерять работу. Они с легкостью адаптируются к условиям на новом месте, а также считают себя востребованным специалистом.

Оставшиеся 11% участников опроса проголосовали за вариант «другое». Одни поделились, что не боятся увольнения, поскольку считают, что в компании их очень ценят, другие отметили, что работают на себя, а третьи заявили, сейчас только учатся или уже на пенсии.

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов до этого говорил, что сотрудника могут уволить за шутку, если она нарушает локальные акты компании. Однако, по словам эксперта, Трудовой кодекс РФ напрямую это не предусматривает.

