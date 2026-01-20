В Брянске двое детей провалились под лед, катаясь на тюбинге, и не выжили

В Брянске двое детей катались на тюбинге, провалились под лед и не выжили

В Брянске двое малолетних провалились под лед, когда катались на «ватрушках», и не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Брянск».

Инцидент произошел в микрорайоне Московский. Дети катались на тюбинге и оказались в воде, провалившись под лед. Малолетние не выжили. Сейчас на месте работают спасатели и водолазы.

Telegram-канал «ЧП и ДТП Брянск» сообщает, что детям на вид было примерно десять и 12 лет. Их личности на данный момент устанавливаются.

Всего на месте в момент случившегося было пятеро детей, сообщает Telegram-канал SHOT. На месте также нашли два тюбинга и мобильный телефон одного из мальчиков, ушедших под лед.

