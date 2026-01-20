Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Брянске двое детей провалились под лед, катаясь на тюбинге, и не выжили

В Брянске двое детей катались на тюбинге, провалились под лед и не выжили 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27666433_rnd_6",
    "video_id": "record::d10fe83d-84b2-4af0-a771-65a0747fd1be"
}

В Брянске двое малолетних провалились под лед, когда катались на «ватрушках», и не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Брянск».

Инцидент произошел в микрорайоне Московский. Дети катались на тюбинге и оказались в воде, провалившись под лед. Малолетние не выжили. Сейчас на месте работают спасатели и водолазы.

Telegram-канал «ЧП и ДТП Брянск» сообщает, что детям на вид было примерно десять и 12 лет. Их личности на данный момент устанавливаются.

Всего на месте в момент случившегося было пятеро детей, сообщает Telegram-канал SHOT. На месте также нашли два тюбинга и мобильный телефон одного из мальчиков, ушедших под лед.

Ранее девушка получила переломы, катаясь на тюбинге в Екатеринбурге, и попала на видео.
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+