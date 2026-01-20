Размер шрифта
Сомнолог рассказал, нужно ли спать два раза в день

Сомнолог Бузунов: общая продолжительность сна в сутки должна составлять 8 часов
В некоторых случаях сон два раза в сутки может принести пользу. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, автор книги «Дневник спокойного человека. Антистресс-техники для внутренней опоры» издательства «Комсомольская правда» Роман Бузунов.

Специалист подчеркнул, что двухфазный сон бывает разный.

«Допустим, всем известная сиеста, когда человек отдыхает после обеда - это тоже двухфазный сон. То есть человек спит 5−6 часов ночью, и примерно 2−3 часа днем. В этом есть определенная польза», — объяснил сомнолог.

По его словам, что в послеобеденное время многие сталкиваются с провалом активности и теряют энергию. Для этих людей дневной сон становится необходим.

При этом ночной отдых не нарушит сон продолжительностью от 15 до 20 минут. Однако, если человек днем спит от 1,5 до 2 часов, то необходимо вычесть это время из ночного. Врач подчеркнул, что общая продолжительность сна в сутки должна составлять около 8 часов.

Врач превентивной медицины Анастасия Пантус до этого говорила, что сон помогает организму восстановиться, поэтому именно от его качества зависит, в каком состоянии человек проснется и начнет следующий день. По словам эксперта, на ночной отдых нужно смотреть как на отдельную практику.

Ранее врач предупредила, к каким заболеваниям приводит долгое засыпание.

