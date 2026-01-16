Россияне начали бронировать летний отдых в Крыму и Сочи

Россияне уже начали бронировать путевки на летний отдых в Крыму и Сочи. С учетом высокого спроса на популярные российские курорты отмечается рост цен – в среднем они выросли на 10% и 15% соответственно, сообщает 360.ru со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ).

В целом по стране отмечается аналогичный прошлому году спрос на бронирование на предстоящее лето. При этом в Крыму туристов уже больше примерно на 5-6% по сравнению с 2025 годом, в Краснодарском крае продажи выросли на 4-5%.

«Пока продано меньше 10% от всей летней загрузки», — отметили в РСТ.

По прогнозам, цены на отели в курортных городах в ближайшее время начнут расти, а в мае снизятся, вернувшись к августу к показателям уровня 2023 года. Отмечается также, что в Краснодарском крае отели загружены не полностью, на фоне чего цены остаются стабильными. В Крыму складывается похожая ситуация – туристы не спешат бронировать жилье, ожидая снижения цен на фоне неполной загрузки, отмечают эксперты. А вот в Кавминводах наоборот наблюдается дефицит санаториев, на фоне чего путешественники стремятся к раннему бронированию – этот показатель уже на сегодняшний день достиг 6%.

