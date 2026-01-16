Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россияне начали бронировать летний отдых в Крыму и Сочи

РСТ: россияне бронируют летний отдых в Крыму и Сочи по выросшим на 15% ценам
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Россияне уже начали бронировать путевки на летний отдых в Крыму и Сочи. С учетом высокого спроса на популярные российские курорты отмечается рост цен – в среднем они выросли на 10% и 15% соответственно, сообщает 360.ru со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ).

В целом по стране отмечается аналогичный прошлому году спрос на бронирование на предстоящее лето. При этом в Крыму туристов уже больше примерно на 5-6% по сравнению с 2025 годом, в Краснодарском крае продажи выросли на 4-5%.

«Пока продано меньше 10% от всей летней загрузки», — отметили в РСТ.

По прогнозам, цены на отели в курортных городах в ближайшее время начнут расти, а в мае снизятся, вернувшись к августу к показателям уровня 2023 года. Отмечается также, что в Краснодарском крае отели загружены не полностью, на фоне чего цены остаются стабильными. В Крыму складывается похожая ситуация – туристы не спешат бронировать жилье, ожидая снижения цен на фоне неполной загрузки, отмечают эксперты. А вот в Кавминводах наоборот наблюдается дефицит санаториев, на фоне чего путешественники стремятся к раннему бронированию – этот показатель уже на сегодняшний день достиг 6%.

Ранее россиянам назвали самые уединенные курорты.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635497_rnd_9",
    "video_id": "record::23c07594-6dc0-4722-987a-20333e5c3eea"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+