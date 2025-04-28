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Януковича заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Суд на Украине заочно приговорил Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Подольский районный суд Киева приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за «подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу». Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на прокуратуру.

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович незаконно покинул Украину и организовал переправку за границу еще не менее 20 человек своего окружения и военнослужащих. По данным следствия, они улетели из страны на трех вертолетах ВС РФ из Урзуфа в Донецкой области в Ейск в Краснодарском крае.

Это второй приговор, вынесенный Януковичу на Украине. В 2019 году он был заочно осужден за государственную измену и «пособничество в ведении агрессивной войны» на 13 лет лишения свободы.

В декабре прошлого года суд Европейского союза решил исключить Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с антикоррупционным преследованием на Украине. Данное решение не означало автоматического снятия санкций с родственников.

Ранее сын Януковича получил гражданство России.

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