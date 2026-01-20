Размер шрифта
Наука

Россиянам рассказали, как увидеть северное сияние в ближайшее время

ПНИПУ: активность северных сияний во многих регионах России находится на пике
volkova natalia/Shutterstock/FOTODOM

Активность полярных сияний в России сейчас находится на пике. Самые яркие вспышки были зафиксированы 11–12 января в Кемеровской и Челябинской областях, а также в Республике Бурятия. В ближайшее время новые волны сияний ожидаются 19–21 и 28–29 января. Ученые Пермского Политеха рассказали, с чем связана необычно высокая интенсивность явления и как повысить шансы увидеть его собственными глазами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Полярное сияние — это видимое свечение верхних слоев атмосферы, возникающее при взаимодействии заряженных частиц Солнца с магнитным полем Земли. Как пояснила старший преподаватель кафедры общей физики ПНИПУ Нина Любимова, Солнце периодически выбрасывает в космос облака протонов и электронов. Когда они достигают Земли, основная их часть отклоняется магнитным полем, однако вблизи полюсов частицы проникают в атмосферу и сталкиваются с атомами кислорода и азота.

«При таких столкновениях молекулы возбуждаются, а затем возвращаются в спокойное состояние, испуская свет. Именно его мы и видим в виде сияния», — объяснил доцент кафедры общей физики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Георгий Вотинов.

Цвет сияния зависит от высоты и состава атмосферы. Самый распространенный — зеленый, он возникает при взаимодействии частиц с кислородом на высотах 100–300 км. Красные оттенки появляются выше — до 400 км, а синие и фиолетовые связаны с азотом и наблюдаются при высокой солнечной активности. Форма сияния тоже меняется: от спокойных дуг при умеренной активности до динамичных лучей и «корон» в периоды магнитных бурь.

Причина частых сияний этой зимой — пик 25-го солнечного цикла, начавшегося в 2019 году.

«Сейчас активность постепенно снижается, но остается высокой. В 2026 году ожидается еще несколько мощных вспышек», — отметила Нина Любимова.

Лучшее время для наблюдений — с 21:00 до 03:00, особенно в темные ночи без облаков и лунной засветки. Для ориентира используют K-индекс геомагнитной активности: при значениях 4–5 сияние может быть видно не только на севере, но и в центральных регионах.

По прогнозам ученых ПНИПУ, 19–21 января (K≈4) полярные сияния вероятны в Ленинградской, Вологодской, Архангельской областях, Карелии и Мурманской области. 28–29 января (K≈5) шанс увидеть их появится также в Пермском крае, Республике Коми, Кировской, Ярославской и Костромской областях.

Эксперты напомнили: даже при благоприятных прогнозах сияние остается непредсказуемым, поэтому для «охоты» за ним лучше закладывать несколько ночей и выбирать места подальше от городских огней.

