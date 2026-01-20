Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Бабушка журналиста Аллаярова заступилась за него в суде

Бабушка журналиста Аллаярова выступила в его защиту на судебном заседании
Денис Аллаяров/VK

75-летняя бабушка редактора Ura.ru Дениса Аллаярова Татьяна Мочалина опровергла тезисы обвинения, касаемо взятки, которую журналист передал своему дяде — ее сыну, экс-полицейскому Андрею Карпову.

По словам пенсионерки, внук заботился о ней и помогал материально. Она утверждает, что именно эти денежные переводы следствие посчитало взяткой от репортера родственнику-силовику за получение информации о криминальных событиях. Также женщина заявила, что в протоколе допроса стоят не ее подписи.

«Я и следователю ответила, что Денис мне помогал», — уточнила она.

При этом она призналась, что подписала протокол допроса не глядя.

«Честно, когда я начала читать, [мне стало нехорошо]. У меня после операции напряжение, мне нельзя было читать. Мне даже вслух не прочитали то, что написано с моих слов. Я просто подписала документ», — пояснила Мочалина.

При этом издание отмечает, что в протоколе было указано, что пенсионерка якобы отрицала помощь со стороны внука.

В июне прошлого года Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему родственнику — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля редактору продлили арест.

Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у полицейского. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга снова продлил арест Аллаярову на полгода.

Ранее героиня публикаций Аллаярова попросила суд быть милосердным к журналисту.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665317_rnd_3",
    "video_id": "record::36bdeb51-e386-4de9-8a6f-3ce2ce591c07"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+