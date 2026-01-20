Бабушка журналиста Аллаярова заступилась за него в суде

Бабушка журналиста Аллаярова выступила в его защиту на судебном заседании

75-летняя бабушка редактора Ura.ru Дениса Аллаярова Татьяна Мочалина опровергла тезисы обвинения, касаемо взятки, которую журналист передал своему дяде — ее сыну, экс-полицейскому Андрею Карпову.

По словам пенсионерки, внук заботился о ней и помогал материально. Она утверждает, что именно эти денежные переводы следствие посчитало взяткой от репортера родственнику-силовику за получение информации о криминальных событиях. Также женщина заявила, что в протоколе допроса стоят не ее подписи.

«Я и следователю ответила, что Денис мне помогал», — уточнила она.

При этом она призналась, что подписала протокол допроса не глядя.

«Честно, когда я начала читать, [мне стало нехорошо]. У меня после операции напряжение, мне нельзя было читать. Мне даже вслух не прочитали то, что написано с моих слов. Я просто подписала документ», — пояснила Мочалина.

При этом издание отмечает, что в протоколе было указано, что пенсионерка якобы отрицала помощь со стороны внука.

В июне прошлого года Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему родственнику — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля редактору продлили арест.

Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у полицейского. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга снова продлил арест Аллаярову на полгода.

Ранее героиня публикаций Аллаярова попросила суд быть милосердным к журналисту.