«Не для себя»: стало известно, зачем Евросоюз начал скупать российские лекарства

Глава DSM Group Шуляк: ЕС скупает российские лекарства не для своего рынка
Depositphotos

Резкий скачок закупок российских лекарств странами Евросоюза связан с гуманитарными причинами, на свой рынок их пускать не планируется. С большей вероятностью эти препараты попадут в третьи страны, объяснил НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

По словам специалиста, для ЕС это более выгодная схема – скупать у России дженерики, а затем именно их направлять в качестве гуманитарной помощи в другие страны. Чаще всего это антибиотики и прочие лекарства, которые в конечном итоге попадают в страны Африки.

«Закупка, превышающая в несколько раз ежемесячный объем, как раз свидетельствует о том, что это было сделано для гуманитарных целей – где-то, что-то случилось, необходимо поставить партию препаратов быстро, — пояснил Шуляк. — Естественные потребности в лекарствах никогда не растут скачкообразно. Такого не бывает от слова никогда».

Напомним, из данных Евростата выяснилось, что ЕС в сентябре в семь раз увеличил закупки российских лекарств. Так, европейские государства приобрели у России медикаменты на €7,6 млн, что является максимальной суммой с декабря 2020 года. В месячном выражении закупки возросли в 7,2 раза, в годовом — почти в 5 раз. По итогам трех кварталов нынешнего года импорт Европейским союзом российских лекарств достиг €26,9 млн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основными покупателями российских медикаментов среди стран ЕС стали Словения (€6,5 млн) и Венгрия (€951 тыс.).

Ранее в Госдуме оценили последствия нового правила закупки лекарств.

