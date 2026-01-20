Размер шрифта
Общество

Эксперт: незаконные свалки устраняются за счет средств россиян

Эколог Якуцени: россияне своими налогами оплачивают устранение незаконных свалок
Владимир Пирогов/РИА «Новости»

Несанкционированные свалки – это экологическое преступление, которое допускается гражданами. В конечном итоге именно за счет россиян проводятся работы по их ликвидации, заявил кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геоэкологии Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина Сергей Якуцени в эфире Общественной Службы Новостей.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в Воронежской области обнаружили огромную незаконную свалку. Это территория с отходами площадью более 25 тысяч квадратных метров находится в селе Первомайское.

Как пояснил специалист, в таких делах не проводят следственные действия для выяснения того, кто именно создал свалку. Ответственность за устранение последствий экологического преступления возлагается на муниципалитет – таким образом, администрация ликвидирует свалки за счет налогов, собранных с граждан – получается, россияне сами оплачивают их.

«Нет проявления каких-либо усилий с точки зрения выявления тех, кто привез строительные отходы и вывалил их на эту точку, кто позволил на этих землях, муниципальных подчеркиваю, это делать», — подчеркнул эколог.

Гражданам приходится из своих карманов платить за то, что территориальные органы и органы Росприроднадзора не проводят исследования для поиска виновного в создании свалки, заключил Якуцени.

До этого в Госдуме рассказали о планах бороться с незаконными свалками с помощью дронов. Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, аэрофото- и космическая съемка уже используются для выявления участков, на которых организуют незаконные свалки, куда свозят отходы, которые надо утилизировать особым способом. Данные такой съемки могли бы служить доказательствами нанесенного ущерба или неправомерного использования земельных участков.

Ранее суд Петербурга арестовал бизнесмена за незаконную свалку у мемориала.

