Названы последствия использования дронов для слежки за участками россиян

Депутат Аксененко: дроны помогут в борьбе с незаконными свалками в России
Shutterstock

Аэрофото- и космическая съемка уже используются для выявления участков, на которых организуют незаконные свалки, куда свозят отходы, которые надо утилизировать особым способом. Данные такой съемки могли бы служить доказательствами нанесенного ущерба или неправомерного использования земельных участков, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Росреестр 18 ноября предложил подключить аэрофото- и космическую съемку, а также данные беспилотников для выявления нарушений земельного законодательства и автоматического инициирования административных дел и штрафов, пишет «Коммерсант».

«Полностью поддерживаю эту инициативу. Насколько мне известно, такие системы уже итак иногда применяются. Например, они используются для выявления участков, на которых организуют незаконные свалки, куда свозят отходы, которые надо утилизировать особым способом. Так же узнают о незаконной вырубке леса, о заброшенных или не по закону используемых землях сельхоз назначения и о разного рода загрязнениях окружающей среды. Кроме того, с помощью такой съемки выявляют нарушения границ участков, незаконного захвата части территории», — отметил Аксененко.

По его словам, современные технологии должны стоять на страже законодательства и помогать в его соблюдении. Полученные от такой съемки данные могут служить доказательством нанесенного ущерба или неправомерного использования земельных участков, уверен Аксененко. Естественно, снимки нужно будет проверять, а возможность их сбора надо поручить определенным ведомствам, чтобы такие снимки не становились объектом промышленного шпионажа и шантажа, подчеркнул парламентарий. То есть должна быть обеспечена безопасность хранения и передачи данных, заключил Аксененко.

Ранее в Госдуме сообщили о новых штрафах для владельцев земельных участков.

