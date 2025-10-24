На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд Петербурга арестовал бизнесмена за незаконную свалку у мемориала

Суд арестовал бизнесмена за свалку у мемориала «Невский пятачок» в Ленобласти
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предполагаемого организатора несанкционированной свалки площадью 25 тыс. кв. метров у воинского мемориала «Невский пятачок» в Ленобласти, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города, передает ТАСС.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Асланова. Срок меры — 21 декабря», — сказали в пресс-службе.

Ходатайство об аресте 40-летнего бизнесмена поддержала прокуратура Ленинградской области.

В декабре 2024 года бывшего командира батальона отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского Росгвардии Батира Абазова отправили в СИЗО после обвинения в превращении полигона подразделения в свалку. Согласно материалам суда, Абазов с 2023 по 2024 год, действуя из корыстной заинтересованности, совместно с другими должностными лицами командования войсковой части, разрешил предпринимателям свозить на территорию полигона дивизии строительный и бытовой мусор.

Ранее в Кирове организовали незаконную свалку из 1000 бочек с опасными отходами.

