Российский чиновник заставил 80-летнюю пенсионерку платить ему за обидные посты в соцсетях

На Кубани чиновник потребовал у пенсионерки 300 тысяч за обвинение во вранье

В Краснодарском крае пенсионерку обязали пять лет платить чиновнику компенсацию за обидные высказывания в его адрес. Об этом сообщает портал 93.RU.

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко подал иск к 80-летней Маргарите Павловне Белых, бывшему депутату городского совете Приморско-Ахтарска от партии «Справедливая Россия». Чиновнику не понравилось мнение пенсионерки о его деятельности.

В комментариях во «ВКонтакте» женщина утверждала, что «глава района лжет постоянно, врет как дышит», требуя устроить «чистку в рядах». Бондаренко решил подать против нее иск о защите чести и достоинства и в августе получил 1000 рублей в качестве компенсации.

Однако этой выплаты чиновнику оказалось недостаточно, и он потребовал у Белых еще 300 тыс. рублей за нотариальные и юридические услуги, а также за лингвистическую экспертизу. Районный суд частично удовлетворил требования, снизив сумму до 85 тысяч 10 рублей.

Известно, что Белых является инвалидом третьей группы и ее единственный доход — пенсия в размере 30 тыс. рублей. Суд учел эти обстоятельства и разрешил пенсионерке взять «рассрочку». Теперь она обязана вплоть до 2030 года перечислять Бондаренко по 1500 рублей каждый месяц.

Сама пенсионерка назвала сумму «непомерной», так как денег «для поддержки штанов — и то не хватает».

