Общество

Психолог рассказала, каких мужчин чаще всего выбирают женщины

Психолог Миллер: женщины чаще выбирают романтичных мужчин в качестве партнера


Современные женщины все чаще обращают внимание на эмоциональные качества партнера, отдавая предпочтение романтичным и интеллигентным мужчинам. Об этом aif.ru рассказала психолог Александра Миллер.

«Сейчас женщины стали обращать внимание не на явно мускулинных мужчин, у которых развитая мускулатура, тяжелая челюсть, повышенная волосатость и так далее, а наоборот, на тех, кто более интеллигентно выглядит и не так пристально следят за собой», — объяснила эксперт.

Он отметила, что женщины неосознанно считают мужчин, которые подходят под это описание, более романтичными, чуткими и внимательными к своей избраннице. По их мнению, такие представители противоположного пола способны проявлять эмпатию и сопереживать.

При этом образ «крепкого телосложения» все чаще ассоциируется с эгоцентризмом, добавила психолог.

PR-директор Mamba Наталья Красильникова до этого говорила, что после новогодних праздников одинокие люди сталкиваются с желанием как можно быстрее вступить в отношения. Однако, по ее словам, спешка при поиске партнера в январе зачастую может привести к разочарованиям.

Ранее психолог рассказал, сколько длится конфетно-букетный период в отношениях.

