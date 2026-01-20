Россиянам объяснили, почему быстрые знакомства в январе приводят к разочарованиям

После новогодних праздников многие одинокие люди сталкиваются с желанием как можно быстрее встретить свою вторую половинку. Однако спешка при поиске партнера в январе зачастую может привести к разочарованиям. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила PR-директор Mamba Наталья Красильникова.

«Желание срочно начать отношения в январе часто подпитывается стереотипами. Ведь принято считать, что в новый год нужно входить с чем-то новым, в том числе и в личной сфере. Это давление извне воспринимается как собственное решение. Люди путают мотивацию, вызванную внешними стимулами, со своей личной готовностью к отношениям», — отметила специалист.

По ее словам, стремление быстро знакомиться с людьми зачастую оборачивается типичными ошибками, среди которых желание самого факта наличия отношений, снижение своих требований, игнорирование различий в ценностях и взглядах на жизнь, а также попытка ускорить эмоциональное и физическое сближение.

Помимо этого, некоторые питают надежду, что новый партнер сделает жизнь ярче и комфортнее. Однако, когда этого не происходит, человек сталкивается с сильным разочарованием. О том, что интерес к собеседнику искренний, свидетельствует стремление узнать его и постепенно выстроить связь.

Избежать поспешных решений поможет отсутствие жестких дедлайнов, а также умение прислушиваться к себе и не торопить развитие событий. Эксперт подчеркнула, что постепенное знакомство и совпадение по главным ценностям являются надежной основой для будущих отношений.

Кандидат психологических наук, основатель Института адаптивного интеллекта Валерий Гут до этого предупредил, что конфетно-букетный период в отношениях может длиться до двух лет. По его словам, после этого срока пара может столкнуться с проблемами из-за непрожитых травм. В таком случае идеализация быстро сменится чувством тревоги, претензиями и страхом быть покинутым.

