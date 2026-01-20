Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам объяснили, почему быстрые знакомства в январе приводят к разочарованиям

Эксперт Красильникова: знакомства в январе могут привести к типичным ошибкам
Dejan Dundjerski/Shutterstock/FOTODOM

После новогодних праздников многие одинокие люди сталкиваются с желанием как можно быстрее встретить свою вторую половинку. Однако спешка при поиске партнера в январе зачастую может привести к разочарованиям. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила PR-директор Mamba Наталья Красильникова.

«Желание срочно начать отношения в январе часто подпитывается стереотипами. Ведь принято считать, что в новый год нужно входить с чем-то новым, в том числе и в личной сфере. Это давление извне воспринимается как собственное решение. Люди путают мотивацию, вызванную внешними стимулами, со своей личной готовностью к отношениям», — отметила специалист.

По ее словам, стремление быстро знакомиться с людьми зачастую оборачивается типичными ошибками, среди которых желание самого факта наличия отношений, снижение своих требований, игнорирование различий в ценностях и взглядах на жизнь, а также попытка ускорить эмоциональное и физическое сближение.

Помимо этого, некоторые питают надежду, что новый партнер сделает жизнь ярче и комфортнее. Однако, когда этого не происходит, человек сталкивается с сильным разочарованием. О том, что интерес к собеседнику искренний, свидетельствует стремление узнать его и постепенно выстроить связь.

Избежать поспешных решений поможет отсутствие жестких дедлайнов, а также умение прислушиваться к себе и не торопить развитие событий. Эксперт подчеркнула, что постепенное знакомство и совпадение по главным ценностям являются надежной основой для будущих отношений.

Кандидат психологических наук, основатель Института адаптивного интеллекта Валерий Гут до этого предупредил, что конфетно-букетный период в отношениях может длиться до двух лет. По его словам, после этого срока пара может столкнуться с проблемами из-за непрожитых травм. В таком случае идеализация быстро сменится чувством тревоги, претензиями и страхом быть покинутым.

Ранее тренер дала советы, как подготовиться к свиданию на катке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662527_rnd_2",
    "video_id": "record::29464b8f-cbcd-4c60-809a-e4c4299a5ea3"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+