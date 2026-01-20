Психолог объяснила, как долгое нахождение в детсаду повлияет на ребенка

Кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких в интервью РИАМО прокомментировала инициативу члена Общественной палаты Натальи Москвитиной продлить работу детских садов в России до 20:00. По словам эксперта, слишком долгое пребывание в дошкольном учреждении может негативно сказаться на сне, психоэмоциональном состоянии и развитии ребенка.

«Тревога и перевозбуждение от долгой разлуки и впечатлений дня напрямую нарушают процесс засыпания и качество сна. Ребенок может долго ворочаться, плакать во сне, просыпаться. Также в состоянии стресса познавательная активность блокируется. Ребенку не до игр и освоения нового, его энергия уходит на переживание разлуки и адаптацию», — объяснила Гладких.

Она добавила, что длительный стресс чреват задержками эмоционального и речевого развития.

Как заявила накануне Москвитина, существующий график работы детских садов устарел и не удовлетворяет потребностям работающих родителей, поскольку даже если они освобождаются около 19:00 часов, им нужно время на дорогу до сада. Она считает, что для работы в дополнительные часы достаточно будет помощника воспитателя, который обеспечит присмотр за детьми.

