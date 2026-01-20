Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог объяснила, как долгое нахождение в детсаду повлияет на ребенка

Психолог Гладких: долгое пребывание в детсаду может замедлить развитие ребенка
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких в интервью РИАМО прокомментировала инициативу члена Общественной палаты Натальи Москвитиной продлить работу детских садов в России до 20:00. По словам эксперта, слишком долгое пребывание в дошкольном учреждении может негативно сказаться на сне, психоэмоциональном состоянии и развитии ребенка.

«Тревога и перевозбуждение от долгой разлуки и впечатлений дня напрямую нарушают процесс засыпания и качество сна. Ребенок может долго ворочаться, плакать во сне, просыпаться. Также в состоянии стресса познавательная активность блокируется. Ребенку не до игр и освоения нового, его энергия уходит на переживание разлуки и адаптацию», — объяснила Гладких.

Она добавила, что длительный стресс чреват задержками эмоционального и речевого развития.

Как заявила накануне Москвитина, существующий график работы детских садов устарел и не удовлетворяет потребностям работающих родителей, поскольку даже если они освобождаются около 19:00 часов, им нужно время на дорогу до сада. Она считает, что для работы в дополнительные часы достаточно будет помощника воспитателя, который обеспечит присмотр за детьми.

Ранее Милонов сказал, что детские сады в России работают в советском режиме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663223_rnd_2",
    "video_id": "record::f81ee302-12b5-4093-83be-d4b2509d660b"
}
 
Теперь вы знаете
Потерять зрение из-за линз проще, чем кажется. Как не навредить себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+