У родственников экс-главы ИФНС Ростовской области забрали имущество на 100 млн

Суд Ростовской области изъял у родных экс-главы ИФНС активы на 100 млн рублей
Shutterstock

В Ростовской области суд изъял имущество родственников бывшего главы межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 25 Тиграна Додохяна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ходе расследования выяснилось, что бывший начальник купил и переоформил имущество на близких родственников, включая парковочные места и земельные участки в Ростовской области общей стоимостью свыше 100 млн рублей. Он не смог подтвердить следователям законность доходов на эти приобретения.

На этом основании прокуратура направила в суд иск об обращении указанного имущества в доход государства. Позже требования ведомства были удовлетворены.

Мужчина был главой инспекции в течение шести лет. В 2024 году Додохян и глава управления ФНС по Ростовской области Андрей Мосиенко были задержаны по подозрению в даче взятки должностному лицу через посредника.

До этого суд в Ивановской области постановил обратить в доход государства изъятые у бывшего заместителя председателя правительства региона Сергея Зобнина денежные средства на сумму свыше 800 млн рублей.

Ранее активы экс-мэра Владивостока Пушкарева перешли в доход РФ.

