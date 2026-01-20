Размер шрифта
Диетологи объяснили, как провести «сытые» разгрузочные дни

Pravda.Ru: сытые разгрузочные дни помогут поддержать фигуру
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

«Сытые» разгрузочные дни стоит проводить тем, кто не готов радикально ограничивать питание, но хочет дать организму небольшую передышку. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных диетологов.

По их словам, они позволят снизить калорийность рациона без чувства голода, а также поддержат стройную фигуру и улучшат общее самочувствие. Так, например, можно есть 400 г отварного мяса (например, куриной грудки или индейки) и 800 г свежих овощей (огурцы, помидоры, перец) — это количество нужно распределить на четыре-пять приемов пищи в течение дня.

Помимо этого, для разгрузочных дней можно использовать 500 г вареной или запеченной рыбы (треска, минтай) и 500 г овощного гарнира (капуста, морковь), 500 г морепродуктов (креветки, кальмары) и 700 г тушеных овощей (кабачки, баклажаны). К другим вариантам эксперты отнесли фруктовый салат и ягоды с творогом.

«В моей практике, разгрузочные дни с «сытым» подходом, такие как употребление мяса с овощами или ягод с творогом, показывают отличные результаты для поддержания веса и улучшения пищеварения. Главное — выбирать качественные продукты и не забывать о водном балансе. Такой подход позволяет избежать стресса для организма и сделать процесс похудения более комфортным», — заключила шеф-повар, нутрициолог Наталья Баженова.

Врач диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого говорила, что поддержка печени и мягкое очищение помогут организму восстановиться после новогодних праздников.

Ранее диетолог ответила, кому подойдут яблочные разгрузочные дни.

