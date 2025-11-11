Родителям объяснили, как понять, что ребенка пора вести к логопеду

Логопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Братанова в интервью РИАМО рассказала, как понять, что ребенка пора вести к логопеду. Она подчеркнула, что чем раньше специалист заметит проблему с развитием речи, тем быстрее и легче ее будет исправить.

В первый год жизни, по ее словам, родители должны обращать внимание на то, издает ли ребенок звуки или даже не пытается этого делать. От года до двух лет тревожным сигналом является полное отсутствие слов. К двум годам дети должны хорошо понимать речь взрослых, а также строить короткие предложения типа «мама, дай».

«В возрасте 2-3 лет ребенок может понимать все, что ему говорят, но при этом отказывается говорить сам. Или использует «свой язык» — активный, но непонятный окружающим. Это не норма: к трем годам речь уже должна быть фразовой, пусть и не идеально четкой», — отметила специалист.

К 4-6 годам следует обратить внимание на качество произношения. Смазанные звуки — повод для работы с логопедом, добавила она.

Логопед-дефектолог, сооснователь федеральной сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» Елена Мельникова до этого говорила, что родители нередко ждут, что ребенок, который не говорит, «перерастет» это, или рассчитывают, что трудности исчезнут в детском саду. Однако промедление приводит к тому, что проблемы закрепляются и начинают мешать в социализации.

