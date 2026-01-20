Офтальмолог рассказала о влиянии гонконгского гриппа на зрение

Одними из распространенных симптомов гонконгского гриппа становятся сухость глаз, а также затуманенность и падение остроты зрения. При этом в некоторых случаях такая реакция остается, даже когда пациент уже выздоровел. Об этом радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра им Пирогова Ирина Лещенко.

По словам специалиста, на фоне заболевания возникает сухость глаз, причиной которой становится изменение продукции слезной жидкости.

«Определенная толщина слезной пленки влияет на то, как проходит свет и насколько четко видит человек. Нельзя сказать, что у человека падает зрение, появляется какой-то минус или какие -то проблемы со стороны сетчатки, это связано именно с тем, что мало слезной жидкости. И когда глазная поверхность подсыхает, создается ощущение такого расплывчатого зрения, тумана», — объяснила врач.

Пациентам, которые столкнулись с ухудшением зрения, офтальмолог посоветовала пройти обследование у профессионала. Необходимо изучить проблему, которая возникла на фоне гриппа, в совокупности с негативным влиянием на глаза таких факторов, как сухой воздух, работа и гаджеты. Эксперт отметила, что в результате такого сочетания зрение может ухудшиться.

Одним из вариантов решения проблемы может стать использование слезозаменителей. Такие средства восстанавливают слезную пленку.

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков до этого предупредил, что бесконтрольное применение увлажняющих капель без назначения может спровоцировать синдром сухого глаза. По словам эксперта, перед использованием любых препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом.

