Собянин вручил премию Москвы корреспонденту «АиФ» Шаблинской

Собянин наградил премией мэра Москвы корреспондента «АиФ» Шаблинскую
АиФ/Эдуард Кудрявикий

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил специальному корреспонденту отдела культуры и социальной политики газеты «Аргументы и факты» Ольге Шаблинской премию мэра Москвы в области журналистики. Об этом сообщил aif.ru.

Собянин наградил журналистов за лучшие работы 2025 года. Корреспондент отмечена за многолетний вклад в освещение культурной жизни столицы.

Награда вручается с 2001 года за наиболее талантливые и социально значимые журналистские материалы, посвященные Москве и ее жителям.

Шаблинская работает в штате «АиФ» с 1999 года. Вручение премии Собяниным является признанием вклада корреспондента в создание объективного и яркого медиаобраза Москвы, а также столичных музеев, театров, фестивалей и москвичей, которые создают культурное пространство города.

16 января президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин дали старт тестированию первого в стране беспилотного поезда метро поколения «Москва-2024». Первый этап пройдет без пассажиров и вне графика.

Ранее Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра.

