Россиянам объяснили, как противостоять мошенничеству с дипфейками

Мошенники все чаще используют нейросети для вымогательств и шантажа. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, важно подготовиться заранее. Об этом в беседе с РИАМО заявила адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

«Мошенники создают поддельные видео- или аудиосообщения, имитирующие голос близкого человека в беде. Единственная эффективная защита — это превентивная договоренность в семье о «кодовом слове» или алгоритме действий в экстренной ситуации», — сказала эксперт.

Если звонок вызывает панику, она посоветовала немедленно прекратить его и связаться с родственником по заранее известному, проверенному каналу связи.

Руководитель регионального управления Следственного комитета России Дмитрий Канонеров до этого предупреждал, что мошенники используют ИИ, чтобы подделывать звонки и сообщения от публичных сотрудников ведомства. Он подчеркнул, что следователи не проводят допрос и опрос россиян по телефону — это не предусмотрено законом.

