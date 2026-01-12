Размер шрифта
Новости. Общество

Врач объяснила, как помочь организму восстановиться после новогодних праздников

Врач Белоусова: разгрузочный день поможет восстановиться после праздников
Поддержка печени и мягкое очищение помогут организму восстановиться после новогодних праздников. Об этом Pravda.Ru рассказала врач диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, здоровью печени способствуют мягкие гепатопротекторы растительного происхождения и простые аптечные препараты, стимулирующие обменные процессы. Она также посоветовала устроить разгрузочный день, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему.

«Самый простой детокс — это рисово-компотный день. Нужно сварить твердые сорта риса, например басмати или жасмин, чтобы зерна оставались целыми, и в течение дня съесть примерно стакан отварного риса. В качестве питья можно использовать компот из сухофруктов без лишнего сахара — он предотвращает запоры и выводит лишнюю соль, снимая отечность», — пояснила Белоусова.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что овощи, кисломолочные продукты, рыба и яйца помогут восстановить пищеварение после праздников и нормализовать вес. Она также рекомендовала включить в рацион кисломолочные продукты без сахара, а также цельнозерновые — овсянку, гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб.

Ранее врач рассказала, почему после Нового года может быть запор.

