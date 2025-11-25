На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог ответила, кому подойдут яблочные разгрузочные дни

Диетолог Лебедева: яблочные разгрузочные дни эффективны при переедании
Shutterstock

Яблочные разгрузочные дни будут эффективны для тех, кто сталкивается с вечерним перееданием и скачками аппетита. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Екатерина Лебедева.

По ее словам, растительная клетчатка является ключевым фактором для стабилизации голода.

«Для большинства людей яблочный день безопасен, если не доводить до слабости. Главное — пить теплую воду и выбирать зеленые сорта, содержащие больше кверцетина», — отметила Лебедева.

При этом применять такую диету каждый день опасно, поскольку это замедлит метаболизм, а также создаст дефицит белка и других важных элементов.

Нутрициолог Анна Гордеева до этого говорила, что разгрузочный день на яблоках является наиболее щадящим вариантом, который позволит не истощать организм и дать пищеварению перерыв. По ее словам, пектины в этом фрукте связывают токсины, улучшают микрофлору, а также помогают снижать холестерин, особенно если сочетать их с зеленым чаем.

Для такой диеты эксперты советуют выделить один день в неделю, при этом важно чередовать приемы кислых и сладких сортов для стабильного уровня сахара. Допустимы запеченные яблоки, пюре и теплый настой из кожуры.

Ранее стало известно, какой фрукт поможет защитить легкие зимой.

