Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Психологи объяснили, как справиться с клеветой на работе

Pravda.Ru: столкнувшимся с клеветой на работе важно сохранять спокойствие
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудникам, которые столкнулись с распространением клеветы и сплетен на работе, важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, стоит спокойно и уверенно отрицать все обвинения. Если будет возможность, можно попросить провести служебное расследование и предоставить доказательства своей невиновности.

«В период активной клеветы важно уделить внимание управлению стрессом. Техники осознанности и медитации помогут сохранить ясность ума и не поддаться эмоциям. Помните, что ваше психическое здоровье – ваш приоритет», — добавила эксперт Маргарита Данилова.

Организационный психолог, карьерный консультант Анна Корнилова до этого говорила, что «корпоративная дружба» позволяет улучшить атмосферу на работе и сделать ее комфортной. По ее словам, хорошее отношение между сотрудниками помогает им обсудить новости, вместе пережить «горячий сезон», решить рабочие проблемы. Однако минусами такой дружбы является то, что она живет только в границах офиса и, скорее всего, разрушится при смене места работы.

Ранее психолог объяснила, как выстроить командную работу после праздников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661369_rnd_7",
    "video_id": "record::87cca33f-865d-4d00-8c8e-fd9b34e119f5"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+