Психологи объяснили, как справиться с клеветой на работе

Сотрудникам, которые столкнулись с распространением клеветы и сплетен на работе, важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, стоит спокойно и уверенно отрицать все обвинения. Если будет возможность, можно попросить провести служебное расследование и предоставить доказательства своей невиновности.

«В период активной клеветы важно уделить внимание управлению стрессом. Техники осознанности и медитации помогут сохранить ясность ума и не поддаться эмоциям. Помните, что ваше психическое здоровье – ваш приоритет», — добавила эксперт Маргарита Данилова.

Организационный психолог, карьерный консультант Анна Корнилова до этого говорила, что «корпоративная дружба» позволяет улучшить атмосферу на работе и сделать ее комфортной. По ее словам, хорошее отношение между сотрудниками помогает им обсудить новости, вместе пережить «горячий сезон», решить рабочие проблемы. Однако минусами такой дружбы является то, что она живет только в границах офиса и, скорее всего, разрушится при смене места работы.

