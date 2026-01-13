Размер шрифта
Психолог объяснила, как выстроить командную работу после праздников

Психолог Сальникова: после каникул важно создать приятную атмосферу в коллективе
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Скорость включения в рабочий режим после праздников у всех разная, и это нужно учитывать как руководителям, так и коллегам. Чтобы эффективно выстроить командную работу в новом году, необходимо создать приятную атмосферу в коллективе. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила семейный психолог Дарья Сальникова.

«На полное восстановление рабочих процессов и эффективности, сравнимой с докризисным декабрем, нужно около двух недель. Это время стоит потратить на расстановку приоритетов, неформальное общение с коллегами, настройку инструментов и щадящий режим работы», — посоветовала специалист.

Она добавила, что на первой планерке стоит обсуждать не только рабочие вопросы, но и делиться впечатлениями о прошедших каникулах.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого предупреждала, что резкое возвращение к рабочему ритму и высоким нагрузкам после новогодних праздников чревато сбоями в работе нервной и эндокринной систем.

Кроме того, по ее словам, на стрессовый старт рабочих будней реагирует сердечно-сосудистая система. Может повыситься артериальное давление, появиться тахикардия и увеличиться нагрузка на миокард.

Ранее россиянам дали советы, как плавно вернуться к работе после праздников.

