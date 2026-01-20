Стало известно, увидят ли москвичи февральский парад планет

Жителям Москвы будет сложно увидеть большой парад планет, который состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта 2026 года. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, в этот период по одну сторону от Солнца соберутся Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Однако это положение засветит все планеты, поэтому рассмотреть их будет сложно. Шансы на это немного увеличатся сразу после заката, уточнила астроном.

Она добавила, что жители городов не смогут рассмотреть явление, потому что там нет мест с открытым горизонтом.

«Поэтому, если хочется попытаться что-то увидеть, надо ехать за город, в поле и обязательно в ясную безоблачную погоду. Также важно взять с собой телескоп. Правда, в этот раз оптика может и не выручить», — отметила Рублева.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН до этого сообщили, что Венера, Марс и Меркурий после ожидающегося в конце января сближения окажутся видны у Солнца в следующий раз лишь через 13 лет.

Ранее ученый объяснил, как увидеть первый за шесть лет солнечный парад планет.