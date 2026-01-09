Размер шрифта
Ученые рассказали, когда у Солнца можно будет увидеть «парад планет»

РАН: Венера, Марс и Меркурий сблизятся с Солнцем только через 13 лет
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Венера, Марс и Меркурий после ожидающегося в конце января сближения окажутся видны у Солнца в следующий раз лишь через 13 лет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Следующее, гораздо более широкое (в пределах 10 градусов) схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года», — говорится в сообщении.

Ученые рассказали, что сближение планет, которое должно произойти 22 января, можно будет увидеть только только в 2038 году. Планеты встанут в симметричный ряд у Солнца, что почти наверняка является уникальным явлением в текущем столетии.

На данный момент коронографы смогли заметить Меркурий. Венеру и Марс пока что не видно из-за особенностей работы приборов. Они покажутся лишь через несколько дней.

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт рассказал, что на небе формируется первый за шесть лет солнечный парад планет – сойдутся ближайшие к Солнцу Меркурий, Венера и Марс, выстроившись в одну линию.

По его словам, увидеть это явление можно будет до конца января 2026 года без каких-либо специальных приспособлений.

Ранее россиянам рассказали, что ожидать от самого мощного звездопада года.

