Общество

На предстоящие выходные москвичам спрогнозировали пик похолодания

Синоптик Шувалов: в выходные на этой неделе Москву окутают морозы в -25 градусов
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Во второй половине текущей недели в столичном регионе ожидается стремительное похолодание. Температура воздуха опустится до -25 градусов, предупредил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Началась неделя с умеренных морозов, которые задержатся до среды. В этот период ожидается колебание температуры воздуха от -5 до -7 градусов, пройдет очень слабый снег, рассказал синоптик. Сопровождаться такая погода будет небольшим ветром.

Однако с 21 января начнет заметно холодать, а в период с 23 по 25 января морозы станут особенно заметными. При этом пик похолодания придется на выходные, отметил Шувалов.

«Это будут ночные температуры на уровне -20...-25 градусов, и дневные — -15...-20 градусов», — предупредил он.

Морозы в субботу и воскресенье не будут сопровождаться ветром, осадков во второй половине недели также не прогнозируется, заключил синоптик.

Ранее синоптик сообщил, что пик морозов в Москве пройден.

