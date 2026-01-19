Размер шрифта
В Кузбассе массово отменяют автобусные рейсы из-за сильного мороза

В Кузбассе 377 автобусных рейсов не вышли на маршруты из-за сильного холода
В Кузбассе из-за аномальных морозов оказалось парализовано междугороднее автобусное сообщение. Об этом сообщил Сiбдепо со ссылкой на телеканал «Вести кузбасс».

Согласно данным ГПК «Пассажиравтотранс», из-за экстремальных холодов были отменены не менее 377 рейсов. В первую очередь движение оказалось остановлено по междугородним и пригородным направлениям.

Изменения в расписании коснулись не только Кузбасса, но и Кемерова. Были отменены рейсы в Белово, Новокузнецк, Прокопьевск и другие населенные пункты. При этом чаще всего на маршрут не выходили автобусы, которые должны были ехать рано утром и вечером.

Отмечается, что решения об отмене рейсов принимаются при температуре ниже 40°C. Это делается ради безопасности как пассажиров, так и водителей.

Накануне стало известно, что на перегоне Нанхчул — Бискамжа из-за аномальных морозов лопнул рельс. В связи с этим в Хакасии начали задерживаться грузовые поезда.

Ранее стало известно, что на следующей неделе в Москве и области ожидается заметное потепление.

