Общество

Врач предупредила об опасности прогулок в морозную погоду для пожилых

Врач Романенко: пожилым нельзя долго гулять при температуре ниже 10°C
При температуре воздуха ниже 10°C пожилым людям не стоит гулять дольше 20 минут. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, для них опасны резкие перепады температур, поскольку с возрастом эластичность сосудистой стенки снижается и не может адекватно реагировать на такие изменения. Это может спровоцировать повышение давления и гипертонический криз, а также повысить риск инсультов и инфарктов.

В холодное время года пожилые также легко могут переохладиться, так как с возрастом терморегуляция может нарушаться.

«Следом за переохлаждением начинают обостряться хронические заболевания. Могут возникнуть проблемы с почками, развиться цистит и пиелонефрит. Кроме того, сильно страдают органы дыхания, есть риск получить заболевания верхних дыхательных путей, а также бронхит и пневмонию», — предупредила Романенко.

Исследователи Университета Гриффита до этого установили, что поддержание температуры в спальне на уровне около 24 °C во время сна может снижать стрессовую нагрузку на организм пожилых людей. В исследовании приняли участие австралийцы старше 65 лет.

Ранее был назван неочевидный фактор, замедляющий мышление у пожилых людей.

