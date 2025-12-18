На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе заметили редкое оптическое явление

SHOT: в Пермском крае местные наблюдали ярчайшие световые столбы
Кадр из видео/Подслушано Троица/VK

В Пермском крае заметили редкое оптическое явление — световые столбы. Фото публикует Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Завораживающее природное явление увидели жители села Троица. Подобное наблюдали также жители Удмуртии, Свердловской и Тюменской областей», — говорится в посте.

Световые столбы — это оптическое явление, которое возникает из-за отражения света от плоских шестиугольных кристаллов льда. Столбы напоминают большие ледяные иглы.

До этого в небе над Москвой наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Солнечное гало — атмосферное оптическое явление, которое предстает в виде световой дуги, опоясывающей Солнце. Оно появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света преломляются и сияют в результате контакта с маленькими ледяными кристаллами.

Подобное явление можно увидеть в любое время года, однако наиболее эффектно одно выглядит зимой, при морозе и повышенной влажности.

Ранее синоптик заявил об уходе зимы из Москвы.

