Глава ФСИН назвал число трудоустроенных осужденных в России

Более 91% осужденных в России трудоустроены. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава ФСИН Аркадий Гостев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Несмотря на сокращение численности спецконтингента, принимаем дополнительные меры по активизации трудоустройства осужденных. Сейчас 91,5%-91,6%», — сказал руководитель Службы.

По словам Гостева, во ФСИН также работают «на выполнение специальных задач», и эта деятельность приносит результат.

В ходе беседы Гостев доложил российскому лидеру о работе возглавляемого им ведомства, в том числе о принимаемых им мерах по гуманизации уголовной политики и социализации осужденных. Он подчеркнул, что всего в стране созданы 400 исправительных центров, в которых могут быть размещены 50 тыс. человек. При этом сейчас в них содержатся чуть больше 30 тыс. осужденных.

По словам главы ФСИН, все это способствует возмещению ущерба, причиненного тем или иным лицам в результате совершенных осужденными преступлений.

Ранее Путин включил Гостева в состав межведомственной комиссии по противодействию экстремизму.