В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке

В Польше отменили слова «муж» и «жена» при оформлении брака

Власти Польши планируют внести коррективы в свидетельства о браке, заменив традиционные термины «муж» и «жена» на гендерно-нейтральные обозначения – «первый супруг» и «второй супруг». Об этом заявили в Министерстве цифровизации страны. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время идет разработка соответствующего нормативного акта.

Инициатива Министерства обусловлена необходимостью исполнения решения Суда Европейского союза, который обязывает Польшу к признанию однополых браков, заключенных в других государствах (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России).

В официальном заявлении Министерства цифровизации говорится, что «предлагаемые поправки предполагают использование гендерно-нейтральных наименований для соответствующих граф: «первый супруг» и «второй супруг».

В ноябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил перед заседанием правительства, что Европейский Союз не имеет полномочий принуждать Польшу к выполнению судебного решения о легализации однополых браков.

Ранее на Украине окончательно признали первый брак между двумя мужчинами.