Туск высказался о навязывании в ЕС признания однополых браков

Туск: Евросоюз не сможет навязать Польше признание однополых браков
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Европейский союз не сможет навязать Польше исполнение судебного решения о признании однополых браков. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабмина, его слова приводит ТАСС, ссылаясь на социальные сети канцелярии главы правительства.

«Я бы хотел всех успокоить - не будет так, что Евросоюз сможет нам по этому вопросу что-то навязать», — сказал он.

По словам Туска, кабмин в данный момент работает над компромиссными правовыми решениями по этому вопросу, которые устроили бы парламентское большинство.

13 ноября сообщалось, что страны Вишеградской группы (Венгрия, Словакия, Чехия Польша) планируют оспорить в суде обязательства по приему мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта Европейского союза.

12 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта ЕС.

Совет Евросоюза окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае прошлого года. Пакт предполагает, в частности, введение квот на распределение мигрантов в странах ЕС и выплату денежных средств в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории.

Ранее нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

