Общество

Самолет британской авиакомпании вылетел в Испанию без 35 пассажиров

Авиакомпания Jet2 забыла в аэропорту 35 пассажиров на рейсе в Испанию
Самолет британской бюджетной авиакомпании Jet2 вылетел из Манчестера в испанский Аликанте без 35 пассажиров, которые остались в аэропорту. Об этом сообщает газета The Manchester Evening News.

Сотрудники авиакомпании проверили документы пассажиров и отсканировали их посадочные талоны. После этого люди в ожидании вылета 40 минут простояли в терминале на лестничной площадке. Пассажиры были уверены, что в самое ближайшее время их впустят на ведущий к лайнеру трап или в автобус, однако этого не произошло, и самолет улетел в Испанию без них.

Авиакомпания принесла извинения пострадавшим и начала срочное расследование происшедшего инцидента. Каждого из оставшихся в аэропорту Манчестера пассажиров Jet2 снабдила ваучером на €10.

16 сентября стало известно, что слепого уральского блогера, продюсера инклюзивных проектов Владимира Васкевича забыли посадить на рейс в аэропорту Ижевска.

Ранее сообщалось, что американец провел около месяца в психиатрической больнице после потери багажа. 

