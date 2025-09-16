Слепого блогера забыли в аэропорту Ижевска

Слепого уральского блогера, продюсера инклюзивных проектов Владимира Васкевича забыли посадить на рейс в аэропорту Ижевска. Об этом он сообщил в своем сообществе во «ВКонтакте».

«Меня только что сотрудники аэропорта Ижевска забыли посадить на рейс «Аэрофлота» в Москву. […] Допускаю, что мог пропустить одно объявление, но точно не все три. Это невозможно, а значит, оповещений просто не было, как не было и попыток меня найти. А зачем искать? Я сидел в зоне для маломобильных пассажиров», – негодует Васкевич.

Блогер рассказал, что его рейс несколько раз перенесли, притом сотрудники аэропорта не оповестили его о втором переносе. В то время, как он ожидал рейса в спецзоне, к нему не пришел ни один сотрудник.

«Извинений не было. Как и питания, которое авиакомпания должна была предоставить, раз я задержался более чем на четыре часа», – посетовал продюсер.

Впоследствии Васкевич рассказал о том, «удача была на его стороне», и он успел на пересадку в Петрозаводск, где должен выступить перед большой аудиторией.

