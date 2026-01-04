На Чукотке ребенок получил обморожение после того, как провалился под лед

Ребенок оказался в холодной воде во время прогулки со взрослыми на снегоходе на Чукотке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в акватории залива Лаврентия, недалеко от села с таким же названием. По версии следствия, владелец незарегистрированного транспортного средства привязал к нему сани, где сидели 39-летняя женщина и ребенок.
В десяти метрах от берега и снегоход, и сани провалились под лед. В результате пострадали женщина и несовершеннолетний, последнего спасти не смогли. Он получил серьезное переохлаждение.
«Пассажирка была спасена водителем и позже доставлена в медицинское учреждение», – сообщается в публикации.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники СК проводят следственные действия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего.
До этого в Ленобласти под лед провалился полицейский. Мужчина пытался помочь местному жителю, но сам не удержался. Обоих пострадавших спасли и передали медикам.
Ранее в Москве мужчина пытался угнать ледяной автомобиль в подарок жене.