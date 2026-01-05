Россиянин провалился под лед с трактором из-за плохого самочувствия за рулем

В Калужской области водитель ушел под воду вместе с трактором

Житель Калужской области не выжил в аварии, в которой его трактор упал в воду. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Ульяново. По данным следователей, водитель трактора съехал в водоем, из-за чего техника ушла под лед, самого мужчину спасти не удалось.

«По данному факту СУ СК России по Калужской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, местный житель решил убрать снег вокруг водоема, но за рулем ему стало плохо, поэтому он случайно выехал на лед и провалился под него вместе с трактором.

«Там неглубоко, но он даже не пытался выбраться. Когда его извлекали из воды, мужчина так и держался за руль», – говорится в публикации.

Не исключается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что мужчине было 64 года, он работал сторожем животноводческого комплекса.

