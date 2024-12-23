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В Дагестане мужчина выстрелил себе в висок, пока чистил оружие, и остался в живых

Мужчина из Дагестана ранил себя в висок из травматического пистолета и выжил
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Depositphotos

Житель Дагестана чудом выжил, выстрелив себе в висок, сообщает Mash Gor.

По данным Telegram-канала, от случайного выстрела пострадал 29-летний Магомед из села в Дербентском районе. В момент инцидента мужчина чистил травматический пистолет, однако забыл перед этим разрядить оружие. Он случайно нажал на спусковой крючок и пустил себе пулю в висок.

Кто вызвал на место медиков, не уточняется. Тем не менее они своевременно прибыли и забрали раненого в больницу. Мужчина находился в тяжелом состоянии, но медикам удалось извлечь пулю и стабилизировать его.

Сейчас жизни Магомеда ничего не угрожает. Полицейские уже убедились, что мужчина купил пистолет для личного пользования и имеет на руках все разрушительные документы.

Ранее забайкалец получил пулю в голову от знакомого и чудом выжил.

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