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В Северной Осетии девочка-подросток выстрелила в себя из охотничьего ружья отца

В Северной Осетии девочка-подросток выстрелила в себя из ружья отца
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Несовершеннолетняя жительница Северной Осетии выстрелила в себя из охотничьего ружья отца. Об этом сообщает местное издание «Крылья TV» в Telegram-канале со ссылкой на информированный источник.

Известно, что девушке 16 лет. Другие обстоятельства случившегося — причины инцидента и характер полученных подростком травм — не уточняются.

До этого в Дагестане 29-летний мужчина случайно пустил себе пулю в висок, когда чистил травматический пистолет. Мужчина забыл разрядить оружие, и во время чистки спустил курок. По словам медиков, пострадавший чудом выжил. Врачи смогли извлечь пулю из головы мужчины и стабилизировать его состояние. Полицейские уже убедились, что мужчина купил пистолет для личного пользования и имеет на руках все необходимые документы.

Ранее забайкалец получил пулю в голову от знакомого и чудом выжил.

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