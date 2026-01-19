Россиянам рассказали, как побороть финансовую тревогу

Финансовая тревога может существовать даже тогда, когда реальной нужды нет. При этом проблема зачастую лежит даже не в цифрах. Боязнь остаться без денег может становиться «контейнером» для других, неосознаваемых страхов — утраты контроля, падения социального статуса, невозможности обеспечить себя и близких. Об этом в эфире «Радио 1» рассказали специалисты центра «ПряМой Диалог» Глеб Слобин и Наталия Щанкина.

Чтобы справиться с финансовой тревогой, эксперты советуют в первую очередь спросить себя: что может скрываться за ней — страх быть ненужным или потерять статус и уважение? Не менее важно трезво оценить реальность, подсчитав, какие ресурсы имеются на сегодняшний день.

Психологи отмечают, что обрести уверенность можно не только за счет денег. Ощущение опоры могут дать поддержка близких, развитие профессиональных навыков и тщательно проработанный запасной план.

Если же тревога становится постоянной и мешает жить, спикеры рекомендуют обращаться к специалисту, поскольку нередко за страхом «остаться без денег» скрываются более глубокие травмы и установки.

Экономист, управляющий партнер консалтинговой компании «Швецова и Партнеры» Наталья Швецова до этого объяснила, как распознать у себя синдром бедности.

По ее словам, самый яркий симптом — когда человек начинает свой выбор с ценника, а не с потребности, то есть «что я могу себе позволить по минимальной цене?».

