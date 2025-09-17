Названы страны, где россияне чаще всего отдыхают в формате «все включено»

Россияне чаще всего выбирают формат «все включено» в Египте и на Кубе

За форматом отдыха «все включено» россияне обычно едут в Египет: 54,5% отельных заказов в стране приходятся на гостиницы, предлагающие «все включено». Стоимость номера в подобных отелях, которые выбирают клиенты сервиса, составляет 12,5 тыс. рублей в сутки, за год она выросла на 2 тыс. рублей.

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте по популярности Куба, где 44,5% всех забронированных отелей работают по системе «все включено». Остановиться в такой гостинице можно в среднем за 14 800 рублей в сутки, и это на 200 рублей дешевле, чем в 2024 году.

Третью строчку заняла Доминиканская Республика с долей 40,0%. Номер в отеле «все включено» в стране на Карибах можно забронировать в среднем за 29 500 рублей в сутки, за год цена снизилась на 400 рублей.

Также в топ-5 вошли Мексика и Турция. В стране в Северной Америке 15,8% всех отелей, которые выбирают российские путешественники, работают по системе «все включено», а ночь в них обходится примерно в 51 100 рублей (это на 1100 рублей больше, чем в 2024 году). А в популярной у российских туристов Турции доля бронирований «все включено» составила всего 11,4%; номер там обходится в 27 400 рублей, за год сумма выросла на 1400 рублей.

Наибольший рост спроса на отели, работающие по системе «все включено», показывают Доминиканская Республика и Мексика: в 2025 году номера там бронируют в четыре раза чаще. В два раза вырос интерес к подобному отдыху в Турции, в полтора — в Египте. Востребованность Кубы за год не изменилась.

Дольше всего в отелях, предлагающих all inclusive, россияне отдыхают в Доминиканской Республике, где средний срок бронирования составляет 8,4 дня. В Египет едут в среднем на 5,5 дня, в Турцию и Мексику — на 4,5 дня, а на Кубу — на 3,3 дня.

