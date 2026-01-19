Размер шрифта
Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Ученый Чумаков: во вторник Землю накроет сильная магнитная буря
Во вторник, 20 января, на Землю обрушится сильная магнитная буря. Об этом «Известиям» рассказал почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков.

По словам ученого, эпицентр солнечной вспышки, который породил мощный выброс корональной массы, по размерам был примерно в 30 раз больше Земли.

«Ожидается, что облако не только вызовет интенсивную магнитную бурю, но и изменит радиационный фон в космическом пространстве вокруг Земли. Североамериканская Национальная администрация по изучению океанов и атмосферы уже объявила угрозу радиационного и геомагнитного шторма», — объяснил эксперт.

По его словам, прямой угрозы для организма эти события не представляют. Однако есть риск для технологической инфраструктуры, поскольку потоки высокоэнергетических протонов способны повредить электронику телекоммуникационных спутников на геоцентрических орбитах. Помимо этого, мощные геомагнитные возмущения могут нарушить работу энергосистем на планете.

Врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова до этого предупредила, что узнав о приближающейся магнитной буре, необходимо обеспечить себе достаточное количество качественного сна, поскольку его недостаток усиливает чувствительность организма. По ее словам, ночной отдых должен составлять не менее 7 часов.

Ранее ученые назвали активный поток протонов на Солнце необычным событием.

