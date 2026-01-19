Юрист: Ларисе Долиной нечем оспорить заочное выселение из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина и ее адвокаты не смогут оспорить заочное выселение судебными приставами из квартиры в Хамовниках. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил юрист, эксперт по ЖКХ Константин Крохин.

«С точки зрения исполнительного производства особых лазеек здесь нет. Я так понимаю, что Лариса Долина это прекрасно знает. Исполнительное производство может происходить в отсутствие должника, если он был уведомлен в свое время и этому есть доказательства», — сказал Крохин.

Он также отметил, что Долина уехала в ОАЭ, так и не передав новой владелице Полине Лурье ключи от оспариваемой квартиры, и это обстоятельство тоже играет не в ее пользу.

Ларису Долину выселили из квартиры в Хамовниках — 19 января судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась, хотя и вернулась в Россию. Ранее артистка несколько раз срывала передачу жилья, после чего сторона покупательницы обратилась к ФССП. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Штурм предложила Лурье продать квартиру Долиной.