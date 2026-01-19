Гастроэнтеролог развеяла миф о стрессе для пищеварения из-за переедания

Существует распространенный миф, что пищеварительная система испытывает серьезный стресс в период переедания или при резком переходе с растительной диеты на животную пищу. Однако на самом деле органы ЖКТ адаптируются к такому образу жизни. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Органы пищеварения здорового человека обладают значительным адаптационным ресурсом. Если нормально работает печень (нет цирроза), поджелудочная железа (нет панкреатита с атрофией или некрозом железы) и кишечник (нет целиакии, воспалительных заболеваний кишечника, выраженного дисбиоза), то желудочно-кишечный тракт от изменений рациона не напрягается и не требует длительного привыкания», — объяснила специалист.

По ее словам, пищеварительная система является сложным многоуровневым механизмом, работу которой регулирует нервная система и биологические активные вещества, такие как гормоны. Благодаря этому организм легко переваривает пищу и быстро реагирует на ее состав. Если же в желудок попадает крайне жирная еда или пища с высоким содержанием белка, то запускается выработка нужных ферментов.

Врач отметила, что здоровый человек может столкнуться с тяжестью и вздутием при переедании или изменении рациона. Однако обычно такой дискомфорт носит временный характер.

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин до этого предупредил, что регулярное употребление чрезмерно жирной или острой еды увеличивает риск развития рака. По его словам, такая пища провоцирует воспалительные процессы, которые являются фактором появления для онкологии.

