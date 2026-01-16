Размер шрифта
Врач предупредил о вреде острой еды для здоровья

Врач Белоусов: острая пища может вызвать изжогу и тошноту
Употребление острой еды может навредить здоровью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поэтому важно есть такую пищу осознанно. Особенно осторожно к острым продуктам следует относиться людям с хроническими заболеваниями. Об этом «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

По словам эксперта, если человек здоров, то потребление острой пищи в умеренном количестве стимулирует секрецию желудочного сока, улучшает микроциркуляцию в слизистой, а также может обладать прововоспалительным и антиоксидантным эффектом.

«Однако при наличии гастрита, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в фазе обострения, острая пища усиливает выработку соляной кислоты, раздражает поврежденную слизистую, провоцирует боль, изжогу, тошноту и замедляет заживление эрозий. В таких случаях ее употребление категорически не рекомендуется», — предупредил врач.

Он также предостерег от употребления острой еды одновременно с алкоголем, кофе, газированными напитками, цитрусовыми и жирными блюдами. По словам гастроэнтеролога, такие сочетания особенно сильно раздражают желудок.

При этом у каждого человека норма употребления острой пищи индивидуальна. Здоровые люди могут есть умеренно острые блюда два-три раза в неделю. Однако пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ можно есть такие продукты только во время стойкой ремиссии, проконсультировавшись с врачом.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева до этого предупредила, что чрезмерное употребление маринованных овощей может вызвать гастрит, язвы и даже рак желудка, поскольку уксус в их составе раздражает слизистую. По словам специалиста, соль в таких заготовках может повышать артериальное давление, провоцировать образование отеков и создавать нагрузку на сосуды и сердце.

Ранее врач назвал факторы, провоцирующие гастрит.

