В Мурманской области подросток угнал такси и застрял в сугробе

В Мурманской области подросток поссорился с таксистом и угнал его авто

В Мурманской области подросток угнал такси после ссоры с водителем и застрял в сугробе. Об этом сообщает УМВД региона.

Конфликт между водителем и пассажирами, среди которых был несовершеннолетний, начался из-за того, что те громко хлопали дверью. В ходе ссоры один из молодых людей сел за руль автомобиля и скрылся. Однако вскоре он вернулся на место, чтобы вернуть машину.

При попытке припарковаться подросток не справился с управлением и въехал в сугроб. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. На допросе 17-летний житель Заполярного признался, что действовал спонтанно под влиянием эмоций и алкоголя. По факту произошедшего проводится проверка.

